Мария Шарапова вышла во второй круг виртуального US Open
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прошла во второй круг виртуального розыгрыша US Open. Ранее организаторы объявили о проведении виртуального Открытого чемпионата США, в котором победитель будет определяться с помощью голосования.
В первом круге Шарапова «победила» американку Маргарет Корт. В то же время ещё одна россиянка Светлана Кузнецова покинула турнир, уступив Мартине Навратиловой. Следующей соперницей Шараповой станет Жюстин Энен.
Ранее победителем мужского виртуального US Open стал бывший российский теннисист Марат Сафин. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля.
Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.
Мария Шарапова и Светлана Кузнецова примут участие в виртуальном US Open
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