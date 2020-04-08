Мария Шарапова вышла во второй круг виртуального US Open

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова прошла во второй круг виртуального розыгрыша US Open. Ранее организаторы объявили о проведении виртуального Открытого чемпионата США, в котором победитель будет определяться с помощью голосования.

В первом круге Шарапова «победила» американку Маргарет Корт. В то же время ещё одна россиянка Светлана Кузнецова покинула турнир, уступив Мартине Навратиловой. Следующей соперницей Шараповой станет Жюстин Энен.

Ранее победителем мужского виртуального US Open стал бывший российский теннисист Марат Сафин. В финале он победил испанца Рафаэля Надаля.

Участниками виртуальных турниров US Open стали победители соревнования прошлых лет. Шарапова выиграла US Open в 2006 году.