Фанат составил кроссворд, посвящённый Бушар, она не сумела его разгадать

Один из поклонников канадской теннисистки Эжени Бушар придумал кроссворд, посвящённый спортсменке. В кроссворде были использованы вопросы, посвящённые карьере канадки. Например, надо было назвать первого тренера, награду, которую она получила в 2013 году, первую оппонентку из числа топ-10, которую обыграла Бушар.
Удивительно, но Эжени не смогла разгадать кроссворд, в чём и призналась подписчикам.
«Что? Даже я не могу разгадать это! И этот кроссворд обо мне!» — написала Бушар, выложив кроссворд в «Твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» спортсменки.
Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции по теннису. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA.
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