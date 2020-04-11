Фанат составил кроссворд, посвящённый Бушар, она не сумела его разгадать

Один из поклонников канадской теннисистки Эжени Бушар придумал кроссворд, посвящённый спортсменке. В кроссворде были использованы вопросы, посвящённые карьере канадки. Например, надо было назвать первого тренера, награду, которую она получила в 2013 году, первую оппонентку из числа топ-10, которую обыграла Бушар.

Удивительно, но Эжени не смогла разгадать кроссворд, в чём и призналась подписчикам.

«Что? Даже я не могу разгадать это! И этот кроссворд обо мне!» — написала Бушар, выложив кроссворд в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» спортсменки.

Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции по теннису. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA.