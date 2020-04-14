Эжени Бушар удивилась долларовой банкноте, которую она нашла в шортах

Канадская теннисистка Эжени Бушар продолжает активно делиться с подписчиками в соцсетях информацией о том, как она проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Спортсменка опубликовала новую запись в своём «твиттере», рассказав о найденном долларе.

«Только что нашла смятую долларовую банкноту в моих спортивных шортах. У меня нет ответов на вопросы», — написала Бушар.

Запись можно посмотреть в «твиттере» канадской теннисистки.

Бушар — бывшая пятая ракетка мира. В 2014 году дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции по теннису. В настоящее время Эжени занимает 332-е место в рейтинге WTA.