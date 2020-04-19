А. Медведев: пока неясно, сможем ли мы провести St. Petersburg Open в сентябре
Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy и St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал о судьбе St. Petersburg Open, который, предварительно, должен пройти с 21 по 27 сентября.
«Пока неясно, сможем ли провести турнир в Санкт-Петербурге в сентябре этого года. Надо дождаться решения ATP и потом смотреть, как действовать дальше. Вопрос возобновления сезона в теннисе пока не решён, надо дождаться решения управляющих органов мирового тенниса», — цитирует Медведева ТАСС.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). По состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 600 тыс. человек.
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