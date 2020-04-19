Светлана Кузнецова поделилась фото со знаменитыми родителями в день юбилея мамы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила подписчиков с Пасхой.
«С праздником вас, друзья! Света, мира и тепла вашему дому», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «Инстаграме» Светланы Кузнецовой.
Для Кузнецовых 19 апреля двойной праздник. 70 лет назад в этот день родилась мама спортсменки — шестикратная чемпионка мира в индивидуальном спринте, многократная чемпионка первенств СССР в трековых и шоссейных дисциплинах Галина Царёва. Вместе с женой и дочерью на фото отец теннисистки Александр Кузнецов — советский и российский тренер по велоспорту, который в течение трёх десятилетий возглавлял сборные команды СССР, СНГ и России, подготовил множество олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Фото: «Инстаграм» Светланы Кузнецовой
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