Сафин: между мной и Шараповой никогда не было химии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open и Australian Open Марат Сафин рассказал о своих отношениях с Марией Шараповой.

«Шараповой помешала вернуться на высокий уровень травма. Когда ты начинаешь теннисную карьеру, ты молодой, ничего не боишься. Чем больше ты разбираешься в спорте, тем больше начинаешь сомневаться, поскольку понимаешь, что какие-то вещи сделать нереально. Маша всегда была на топе, потом она получила травму, и её первая мысль — хочу вернуться и стать первой. Она начала загонять себя в рамки, появлялось всё больше страха: вернусь или нет, смогу или нет, получится или не получится. И вот тебя начинает расшатывать внутри, мозг даёт тебе неуверенность. Чем больше у тебя появляется таких моментов, тем больше начинаешь загоняться, загоняешься до того, что забываешь, как играть в теннис. Это, в принципе, с ней и произошло. Она всё хуже играла и просто сама себя заела. Мне кажется, у неё могло бы получиться вернуться, если бы она сказала: „Окей, у меня была травма, и я буду играть просто для себя, получать удовольствие от тенниса“. Но она зациклилась — хочу вернуться туда и стать первой. У меня было такое же.



Не было ли химии между мной и Машей? Никогда не было. У Манюни — нет, и у меня, по-моему, тоже такого не было. Никогда такого не было. Манюня и Манюна, как сестра. Я её знаю ещё с тех пор, как она приезжала с отцом на юниорский турнир в Австралию. Кажется, она с 1987 года, примерно ровесница сеструхи. Ей было тогда лет 16, и я её всегда воспринимал как-то так. Мне вообще теннисистки никогда не нравились как девушки. Конечно, у нас были красивые девчонки в спорте. Например, Сабатини, Курникова. Мыскина и Дементьева, конечно же. Каждая прикольная по-своему. Иванович? На любителя. Курникову знаю с семи лет, вместе на „Спартаке“ занимались. К ней тоже отношение как к родственнице. Я её воспринимаю как женщину, но по-другому», — сказал Сафин в прямом эфире «Инстаграма» телеведущей Марии Командной.