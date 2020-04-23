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Марат Сафин: россияне получают по 15 тыс. рублей. Хочется, чтобы получали как в Европе

Марат Сафин: россияне получают по 15 тыс. рублей. Хочется, чтобы получали как в Европе
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира и победитель Australian Open и US Open Марат Сафин прокомментировал экономическую ситуацию в России и рассказал о своих отношениях с деньгами.

«Мне повезло и не повезло в том, что деньги у меня появились очень рано. В 20 лет мне это рухнуло на голову. Я не понимал, что с этим делать, и сходил с ума. В какой-то момент начинаешь понимать, что это не самое важное. То есть деньги — это, конечно, важно, но должна быть минимальная достаточность, чтобы чувствовать себя комфортно. Как правило, мы большую часть денег тратим на всякую хрень. Не имею в виду тех, кто живёт с зарплатой 15 тыс. рублей, там немного другая ситуация, не самая лучшая. А у тех людей, которые получают другие категории денег, башню сносит конкретно. Люди скупают все бутики — чтобы всё блестело, сверкало. Это смотрится ужасно.

Кержаков говорил, что для достойной жизни нужно получать 100 тыс. рублей каждому члену семьи? Не знаю, на какой планете живёт Саша. Если посмотреть, как у нас живёт среднестатистический человек, получая 15 тыс. рублей… Надо посмотреть, сколько получает среднестатистический человек в Европе, и хотелось бы, чтобы наши люди получали так же. Примерно $ 1000. Думаю, что это нормально. Дай бог, конечно, чтобы семья из четырёх человек зарабатывала 400 тыс. рублей в месяц. Просто у нас реалии чуть другие», — сказал Сафин в интервью Марии Командной в прямом эфире «Инстаграма».

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