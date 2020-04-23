Марат Сафин — о Федерере: величайший теннисист всех времён — Федя, а все остальные — дети
Бывшая первая ракетка мира и победитель US Open и Australian Open Марат Сафин назвал швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом мира.
«Величайший теннисист всех времён — Федя. Я считаю, что он дошёл до уровня супермастера по теннису. То, как он играет, техника, как он себя ведёт, какое движение, физуха… Всё вместе взятое – это высшее мастерство, которое вообще может быть в теннисе. Вот выше мастерства нет. Остальные все, скажем так, дети», — сказал Сафин в интервью телеведущей Марии Командной в прямом эфире «Инстаграма».
Роджер Федерер — четвёртая ракетка мира на данный момент и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Сафин и Федерер играли друг с другом 13 раз, россиянин победил дважды.
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