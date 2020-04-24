«Ролан Гаррос» — 2020 перенесён с 20 сентября на неделю вперёд

Открытый чемпионат Франции по теннису «Ролан Гаррос» перенесён ещё на одну неделю относительно изначального объявленных новых сроков и должен стартовать 27 сентября. Об этом сообщает L'Equipe.



В середине марта организаторы объявили, что турнир начнётся не 18 мая, как должно было быть до пандемии коронавируса, а 20 сентября, и завершится 4 октября. Из-за переноса «Ролан Гаррос» наложился на мужские турниры в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай), а также на женские соревнования в Гуанчжоу (Китай), Сеуле (Корея), Токио (Япония) и Ухане (Китай). Кроме того, в это время в Бостоне (США) был запланирован Кубок Лэйвера.



Теперь от «Ролан Гаррос» освобождается неделя, которую занимают турниры в Санкт-Петербурге, Метце, Гуанчжоу, Сеуле и Токио. Кубок Лэйвера при этом уже был перенесён на 2021 год. Новые сроки проведения Открытого чемпионата Франции затрагивают мужские турниры в Пекине (Китай) и Токио и женский турнир в Пекине. При этом неясно, что будет с грунтовыми соревнованиями, которые обычно проходят перед «Ролан Гаррос», в том числе с «Мастерсами» в Мадриде и Риме.

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