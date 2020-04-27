Марат Сафин: теннис мне надоел, ещё когда я играл

Бывший российский теннисист Марат Сафин признался, что устал от спорта ещё до того, когда закончил карьеру. Также теннисист вспомнил, как после окончания карьеры занялся политикой. Он был депутатом VI и VII созывов.
«Теннис мне надоел, ещё когда я играл. Я сначала вообще не хотел в него идти. Меня мама туда привела. А потом стало получаться, стал зарабатывать деньги и вошёл во вкус.
Мне предлагали богатые люди за деньги вместе поиграть. Но я отказался. Это быстро переходит в панибратство, и ты становишься персоналом.
Надо поменять мышление, чтобы идти в политику из спорта. Надо быть готовым. В спорте ты сам за себя, даже если в команде. Когда приходишь в политику, надо больше слушать, меньше говорить и понимать суть вопроса.
После Думы я получил больше времени для себя, чтобы найти себя. Появилось время, чтобы попутешествовать, пообщаться с людьми», — сказал Кафельников в прямом эфире в «Инстаграме» с Тиной Канделаки.
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