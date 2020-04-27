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«Сейчас вакуум, молодые не подросли». Сафин объяснил причину успехов Надаля и Федерера

«Сейчас вакуум, молодые не подросли». Сафин объяснил причину успехов Надаля и Федерера
Теннис / ATP 0

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о длительных карьерах испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Россиянин полагает, что причиной столь больших успехов ветеранов является низкий уровень молодых игроков.

Реально хорошие деньги получает только тройка — Федерер, Надаль, Джокович. Чуть похуже получает десятка. В принципе, до топ-100 теннисисты могут жить и откладывать.

Федерер и Надаль так долго играют, потому что молодняк слабый. Раньше невозможно было такое представить, чтобы после тридцати так успешно выступали. Это впервые в истории. В 19-20 лет молодые уже кусались. А сейчас вакуум, молодые не подросли», — сказал Кафельников в прямом эфире в «Инстаграме» с Тиной Канделаки.

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