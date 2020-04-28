Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сафин: Уткин и Соловьёв — это смешно. Закончится мордобоем?

Сафин: Уткин и Соловьёв — это смешно. Закончится мордобоем?
Теннис / ATP 0

Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о конфликте ведущего Владимира Соловьёва и блогера Василия Уткина. Ранее Уткин раскритиковал российские власти за действия во время пандемии коронавируса. После этого Соловьев жёстко высказался об Уткине. Тогда блогер и журналист вызвал ведущего на словесную дуэль, но Соловьёв отказался, пригрозив оппоненту применением силы.

«Не знаю, кого как карантин доведет. Уткин и Соловьёв — это смешно. Люди языком болтают, а закончится мордобоем? Два человека в разговорном жанре работают, а не могут выяснить отношения. Надеюсь, все успокоятся и выживут. Карантин всех поддавливает», — сказал Сафин в прямом эфире в «инстаграме» генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Мэддисон: Соловьёв — пример классного журналиста, а Уткин истерит, как школьник
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020