Сафин: Уткин и Соловьёв — это смешно. Закончится мордобоем?
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о конфликте ведущего Владимира Соловьёва и блогера Василия Уткина. Ранее Уткин раскритиковал российские власти за действия во время пандемии коронавируса. После этого Соловьев жёстко высказался об Уткине. Тогда блогер и журналист вызвал ведущего на словесную дуэль, но Соловьёв отказался, пригрозив оппоненту применением силы.
«Не знаю, кого как карантин доведет. Уткин и Соловьёв — это смешно. Люди языком болтают, а закончится мордобоем? Два человека в разговорном жанре работают, а не могут выяснить отношения. Надеюсь, все успокоятся и выживут. Карантин всех поддавливает», — сказал Сафин в прямом эфире в «инстаграме» генпродюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Мэддисон: Соловьёв — пример классного журналиста, а Уткин истерит, как школьник
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