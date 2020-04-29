Тарпищев: полноценного календаря раньше сентября не будет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Тарпищев предположил, что раньше осени организаторам не удастся нормализовать календарь.
«Если говорить о теннисе, то полноценного календаря раньше сентября не будет. И моя идея — чтобы хорошо провести Олимпийские игры и не потерять резерв, те средства, что есть, надо бросить на централизованные сборы в подготовительный период по разным возрастным группам. Надо вливаться в следующий год.
Я выступил онлайн с докладом про теннис, конструктивно обсудили проблемы. В этом плане можно похвалить Матыцина (министр спорта РФ. — Прим. «Чемпионата»), он внутри того, что происходит в каждой федерации, в курсе всех проблем. Обсуждение касалось субсидий по видам спорта, выплат премиальных, обсудили насущные проблемы федераций. Поддержка чувствуется», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
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