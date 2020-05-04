Тейлор Фритц одержал победу в финале виртуального благотворительного турнира

Американский теннисист Тейлор Фритц стал победителем виртуального командного онлайн-турнира Stay at home Slam.
Фритц в паре с блогершей Эддисон Рэй обыграл в финале турнира японского теннисиста Кея Нисикори, который выступал вместе с музыкантом Стивом Аоки. Вчера завершилась со счётом 6:4.
Турнир транслировался в «Фейсбуке». Участники находились дома и соревновались в спортивном симуляторе Mario Tennis Aces. За участие они получили по $ 25 тыс. (€ 22,8 тыс), которые были направлены на благотворительность. Пара победителей пожертвовала $ 1 млн (€ 914 тыс.). Матчи комментировали легендарный теннисист Джон Макинрой и популярная ведущая Джастин Эзарик.
Российская теннисистка Мария Шарапова в паре с моделью Карли Клосс завершила выступление в первом круге турнира.
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