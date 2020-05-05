Димитров: впервые за 24 года возникло чувство полной неопределённости, оно сильно страшит

Болгарский теннисист Григор Димитров признался, что ему становится всё сложнее без соревнований. В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«С течением дней ничего не могу с собой поделать, понимаю, как сильно я скучаю по соревнованиям. Впервые за 24 года у меня возникло чувство полной неопределённости, которое меня сильно страшит.

Я скучаю по тренировкам, поездкам на стадион, объявлению своей фамилии на центральном корте, чувству, будто весь мир замирает во время игры.

Я очень благодарен нашему виду спорта за то, что он дал всё, о чём можно желать. Спасибо! Я скучаю по тебе, теннис!» — написал Димитров в своём «инстаграме».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.