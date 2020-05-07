Поспишил раскритиковал Кирьоса за нежелание объединения ATP и WTA

Канадец Вашек Поспишил раскритиковал австралийца Ника Кирьоса за высказанные им сомнения по поводу обсуждаемого сейчас объединения ATP и WTA — мужского и женского теннисных туров. Ник ранее задался вопросом, спрашивал ли кто-нибудь мнение теннисистов ATP на этот счёт и какую пользу это может принести мужскому туру.



«Часто теннисисты — да и люди вообще — высказывают мнение по каким-либо вопросам, не обладая никакой информацией на этот счёт. Они просто хотят сказать что-нибудь. Возможно, это относится и к Нику в данной ситуации. Честно говоря, я не считаю, что он вправе высказываться о том, про что слышит впервые и в чём совершенно не ориентируется. И я без проблем скажу то же самое ему в лицо», — приводит слова Поспишила Fox Sports.

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