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Дарья Касаткина — о жизни на карантине: есть испанское вино и мои чипсики, «доритос» люблю

Дарья Касаткина — о жизни на карантине: есть испанское вино и мои чипсики, «доритос» люблю
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как проводит время, находясь на карантине из-за пандемии коронавируса. В настоящее время Касаткина проживает в Барселоне (Испания).

«Продукты закупил брат. Он меня не пускает в магазины. Говорит, что это опасное место. Он закупает консервы, пасту, всё самое полезное, чтобы мне не набрать лишние килограммы.

Есть ли дома чипсы и алкоголь? Да… есть (смеётся). Есть испанское вино и мои чипсики, «доритос» люблю. Что люблю из испанских блюд? Хамон. Взять так граммов 200. Моё фирменное блюдо? Салаты. Авокадо люблю», — сказала Касаткина на YouTube-канале «Один дома».

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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