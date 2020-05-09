Светлана Кузнецова разместила в соцсети видео салюта в честь Дня Победы
Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2004 и Открытый чемпионат Франции — 2009) российская теннисистка Светлана Кузнецова записала и разместила на своей странице в «Инстаграме» видео салюта в честь Дня Победы.
«С Днём Великой Победы! Горжусь! Низкий поклон и Спасибо!» — написала Кузнецова на своей странице в «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за угрозы распространения коронавируса празднование 75-летия Победы в России проходит в режиме самоизоляции. Воздушный парад и праздничный салют граждане страны смогли посмотреть только из окон своих квартир или в эфире телевидения и в Интернете.
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