Светлана Кузнецова разместила в соцсети видео салюта в честь Дня Победы

Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2004 и Открытый чемпионат Франции — 2009) российская теннисистка Светлана Кузнецова записала и разместила на своей странице в «Инстаграме» видео салюта в честь Дня Победы.

«С Днём Великой Победы! Горжусь! Низкий поклон и Спасибо!» — написала Кузнецова на своей странице в «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Из-за угрозы распространения коронавируса празднование 75-летия Победы в России проходит в режиме самоизоляции. Воздушный парад и праздничный салют граждане страны смогли посмотреть только из окон своих квартир или в эфире телевидения и в Интернете.