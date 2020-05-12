«Какой садистский твит». Журналист отреагировал на фото идеального газона Уимблдона

Пресс-служба оргкомитета Уимблдона опубликовала новые фотографии, сделанные на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Именно там проводится Уимблдон — турнир «Большого шлема», который в 2020 году из-за пандемии коронавируса был отменён.

«По-прежнему зелёный и приятный», — подписала фото пресс-служба Уимблдона.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Уимблдона.

На публикацию отреагировал теннисный журналист американского издания The New York Times Кристофер Клэри. Он назвал твит Уимблдона «садистским».

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров сначала заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля, а затем — и до 3 августа. При этом до сих пор неизвестно, когда точно возобновится сезон.