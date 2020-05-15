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Муратоглу: Серена Уильямс беременна во второй раз? Всё возможно

Муратоглу: Серена Уильямс беременна во второй раз? Всё возможно
Теннис / WTA 0

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, поделился мнением о шансах своей подопечной выиграть хотя бы ещё один турнир «Большого шлема» до завершения карьеры. В настоящее время в активе Уильямс 23 титула на турнирах «Большого шлема». В случае выигрыша ещё одного турнира, он сравняется с рекордсменкой по этому показателю Маргарет Корт. Также Муратоглу не исключил, что американка забеременела во второй раз.

«Я бы поставил свои деньги на Серену. Она выиграет как минимум ещё один турнир «Большого шлема» до окончания карьеры. Сейчас она находится во Флориде, тренируется, но играть в теннис пока не может. Таковы правила.

Она не потеряет сноровку, но мотивация — другой вопрос. Четыре последних поражения в финалах мэйджоров были болезненными. Серена не играла так, как должна была. В противном случае она бы выиграла эти матчи. К сожалению, Серена тогда была далека от своего уровня», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

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