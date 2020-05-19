В. Уильямс примет участие в съёмках нового шоу на CBS
Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс примет участие в съёмках нового шоу на CBS. В шоу она и другие известные спортсмены будут выполнять сложные атлетические задания.
Дебютный выпуск выйдет в эфир 27 мая. Участникам предстоит попробовать силы в борьбе сумо, сыграть в футбол в гигантских шарах, позаниматься ритмической гимнастикой и многом другом.
Уильямс станет капитаном одной команды, а другую сборную возглавит звезда НФЛ Роб Гронковски. Помимо спортсменов организаторы планируют задействовать в съёмках звёзд шоу-бизнеса.
39-летняя Винус Уильямс выиграла семь турниров «Большого шлема». Она 16 раз выходила в финал турниров «Большого шлема». В последний раз ей это удалось сделать на Уимблдоне в 2017 году.
«Моя героиня». В. Уильямс и Кирьос поддержали 620-ю ракетку мира, обратившуюся к Тиму
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