Дель Потро расстался с аргентинской моделью

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open 2009, бронзовый и серебряный призёр двух Олимпиад и бывшая третья ракетка мира расстался со своей девушкой, моделью Софией Хименес. Они начали встречаться в декабре 2018 года. Хименес рассказала о прекращении их отношений в одном из телевизионных шоу на аргентинском телевидении.



«Мы с Хуаном расстались, это правда. Карантин влияет на всех нас, везде полная неопределённость. У нас с ним и до того был странный период, и сейчас мы поняли, что не чувствуем ничего друг к другу. Мы были в отношениях больше года и почти всё время жили вместе, а теперь я живу со своей мамой. Считаю, что это был лучший выбор. Сейчас мы даже не переписываемся», — сказала Хименес.

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