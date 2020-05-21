Дель Потро расстался с аргентинской моделью
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open 2009, бронзовый и серебряный призёр двух Олимпиад и бывшая третья ракетка мира расстался со своей девушкой, моделью Софией Хименес. Они начали встречаться в декабре 2018 года. Хименес рассказала о прекращении их отношений в одном из телевизионных шоу на аргентинском телевидении.
«Мы с Хуаном расстались, это правда. Карантин влияет на всех нас, везде полная неопределённость. У нас с ним и до того был странный период, и сейчас мы поняли, что не чувствуем ничего друг к другу. Мы были в отношениях больше года и почти всё время жили вместе, а теперь я живу со своей мамой. Считаю, что это был лучший выбор. Сейчас мы даже не переписываемся», — сказала Хименес.
Дель Потро: иногда задумываюсь, что травма — знак необходимости искать другое занятие
- 21 мая 2020
-
17:57
-
17:06
-
15:12
-
13:11
-
11:41
-
09:57
- 20 мая 2020
-
18:49
-
18:27
-
17:59
-
16:34
-
15:56
-
14:36
-
13:29
-
12:47
-
12:02
-
11:17
-
10:23
-
10:16
-
09:35
-
09:29
-
00:18
- 19 мая 2020
-
23:37
-
22:30
-
21:31
-
20:11
-
19:11
-
17:44
-
16:46
-
16:27
-
15:52
-
14:55
-
13:58
-
13:46
-
13:20
-
12:52
Партнерский контент