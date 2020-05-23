Директор «Ролан Гаррос» не исключил, что турнир пройдёт при пустых трибунах

Директор «Ролан Гаррос» Ги Форже рассказал, при каких условиях турнир может быть проведён осенью. Изначально Открытый чемпионат Франции должен был состояться с 25 мая по 7 июня, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.
«Официальное заявление мы пока не делали, но, скорее всего, „Ролан Гаррос“ пройдёт где-то с конца сентября до начала октября. Мы тесно сотрудничаем с ATP, WTA и ITF, чтобы представить, каким будет теннисный календарь до конца года. Пока ещё рано об этом говорить, но квалификация должна пройти с 20 по 27 сентября.
Мы бы хотели принять как можно больше людей, потому что болельщикам было бы интересно вживую наблюдать за лучшими теннисистами мира. Конечно, мы обязаны рассматривать все возможные варианты, в том числе и сценарий проведения „Ролан Гаррос“ при пустых трибунах.
Сегодня всё движется в правильном направлении, у нас открываются магазины. Надеюсь, что в ближайшие недели эта тенденция коснётся баров и ресторанов.
Мы не знаем, что произойдёт через месяц или два, и придётся адаптироваться к тому, что скажут власти. Но нужно оставаться амбициозными и оптимистичными. Надеемся, что «Ролан Гаррос» состоится и пройдёт в хороших условиях», – цитирует Ги Форже Europe1.
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