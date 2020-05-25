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«Спасибо за апгрейд моей причёски». Новак Джокович прокомментировал шутливый пост ATP

«Спасибо за апгрейд моей причёски». Новак Джокович прокомментировал шутливый пост ATP
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал публикацию ATP в «Инстаграме». На странице были опубликованы несколько фотографий теннисистов, на которых они «обменялись» причёсками. Джокович оказался в паре с австрийцем Домиником Тимом.

«Спасибо за апгрейд моей причёски», — написал Джокович.

Тим также оставил комментарий к публикации: «Думаю, можем попробовать это на первом турнире, когда вернётся ATP-тур».

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" ATP.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он возобновится не раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open.

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