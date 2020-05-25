«Спасибо за апгрейд моей причёски». Новак Джокович прокомментировал шутливый пост ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал публикацию ATP в «Инстаграме». На странице были опубликованы несколько фотографий теннисистов, на которых они «обменялись» причёсками. Джокович оказался в паре с австрийцем Домиником Тимом.
«Спасибо за апгрейд моей причёски», — написал Джокович.
Тим также оставил комментарий к публикации: «Думаю, можем попробовать это на первом турнире, когда вернётся ATP-тур».
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" ATP.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен. Предполагается, что он возобновится не раньше августа. При этом организаторы уже объявили о переносе «Ролан Гаррос» на сентябрь и отмене Уимблдона. Пока неизвестно, состоится ли US Open.
ATP показала, как бы выглядели игроки, если бы поменялись причёсками
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