Арина Соболенко показала трюки с мячами. Видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» новое видео. 11-я ракетка мира показала, как делает различные трюки с теннисными мячами. Спортсменка эффектно забрасывала их в корзину.

«Мои навыки «тик тока», — подписала запись Соболенко.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.