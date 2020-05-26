Арина Соболенко показала трюки с мячами. Видео

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» новое видео. 11-я ракетка мира показала, как делает различные трюки с теннисными мячами. Спортсменка эффектно забрасывала их в корзину.
«Мои навыки «тик тока», — подписала запись Соболенко.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.
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