Организаторы US Open считают, что турнир можно провести без зрителей

Представитель Американской ассоциации тенниса Лью Шерр поделился мнением о возможном проведении US Open за закрытыми дверями. Специалист при этом признал, что организаторы потеряют огромные деньги в этом случае. В прошлом году турнир посетили более 737 тыс. фанатов. Пока решение о судьбе турнира в 2020 году не принято. Рассматривается возможность переноса соревнований из Нью-Йорка в другие города США, учитывая, что мегаполис сильно пострадал от пандемии коронавируса.
«Ещё два месяца назад казалось, что такой турнир, как US Open, невозможно проводить без зрителей. Но теперь, рассматривая варианты, я понимаю, каким достижением будет проведение турнира, как по теннису скучают болельщики. Они будут очень рады увидеть турнир, нужно об этом помнить. Да, турнир будет другим, его будут иначе показывать и воспринимать. Просто это будет немного другой турнир, а не привычный нам US Open», — цитирует Шерра Ubitennis.
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