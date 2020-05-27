Матчи World Team Tennis начнутся 5 июля, на трибуны допустят 500 зрителей
Новый сезон командного турнира World Team Tennis начнётся 5 июля, сообщает BBC. В этом году в турнире примут участие многие известные игроки. Так, участие подтвердили американки Слоан Стивенс и София Кенин, болгарин Григор Димитров, американцы Сэм Куэрри, Теннис Сандгрен, Боб Брайан и Майк Брайан.
Турнир будет проходить в городе округе Гринбриер в западной Вирджинии. На трибуны допустят около 500 фанатов.
«Теннисисты хотят играть. Они чувствуют себя комфортно в случае создания условий для безопасной игры», — сказал глава WTT Карлос Сильва.
В общей сложности состоится 66 матчей. В этом году призовой фонд турнира вырос до $ 5 млн. В турнире участвуют команды, в которые входят как мужчины, так и женщины.
Организаторы World TeamTennis планируют начать очередной турнир 12 июля
- 27 мая 2020
-
16:34
-
15:09
-
13:30
-
13:06
-
11:50
-
11:06
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2020
-
23:03
-
22:54
-
21:43
-
21:00
-
20:49
-
18:54
-
17:32
-
16:23
-
16:19
-
15:41
-
13:51
-
13:23
-
12:55
-
10:50
-
10:13
-
09:41
-
09:14
-
00:23
- 25 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
22:55
-
22:29
-
22:21
-
21:39
Партнерский контент