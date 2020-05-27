«Есть два типа людей». Серена Уильямс сравнила себя с дочерью

Американская теннисистка Серена Уильямс выложила на своей странице в «Инстаграме» новое фото — 38-летняя спортсменка занимается фитнесом, а её дочь в углу зала увлечена планшетом.



«Есть два типа людей», — подписала Серена фотографию.

Фото доступно на странице Серены Уильямс в "Инстаграме".

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).



Серена Уильямс в настоящее время является девятой ракеткой мира. В 2020 году она провела 10 матчей, в которых одержала 8 побед. На Открытом чемпионате Австралии дошла до третьего круга, где уступила китаянке Ван Цян.