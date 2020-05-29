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Истомин: я согласен с Джоковичем, нельзя делать вакцинацию обязательной

Истомин: я согласен с Джоковичем, нельзя делать вакцинацию обязательной
Теннис / ATP 0

Узбекский теннисист Денис Истомин поддержал серба Новака Джоковича в вопросах вакцинации от коронавируса. Ранее Джокович заявил, что выступает против вакцинации, чем вызвал недовольство многих игроков и специалистов. Вирусологи и вовсе посоветовали Новаку держать своё мнение при себе.

«Пусть тогда ругают и меня! Я согласен с Новаком! Нельзя делать вакцинацию обязательной. Каждый человек должен сам решать, хочет он пройти вакцинацию или нет.

Что касается инициативы создания фонда помощи низкорейтинговым игрокам, то я считаю её отличной. Ведь сейчас всем, особенно низкорейтинговым игрокам, очень сложно. Они не могут играть. Многие думают об уходе из тенниса», — цитирует Истомина Ubitenis.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

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