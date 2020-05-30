Фоньини перенесёт артроскопическую операцию на голеностопах

11-я ракетка мира чемпион «Мастерса» в Монте-Карло 2019 года итальянец Фабио Фоньини решился на операцию на обоих голеностопах.
«Всем привет. У меня уже три с половиной года проблемы с левой лодыжкой, а в последние два года начала „барахлить“ и правая. Надеялся, что всё наладится за те два месяца, что не играл из-за карантина. При возобновлении тренировок понял, что всё осталось по-прежнему.
Проведя медицинские обследования и как следует обсудив всё с командой, решил сделать артроскопическую операцию на обоих голеностопах. Верю, что это правильное решение, пока тур на вынужденной паузе. Сегодня у меня операция в Италии. С нетерпением жду возвращения на корт! Знаю, вы меня поддержите. Крепко обнимаю вас всех. Фабио», — написал Фоньини в «Инстаграме».
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