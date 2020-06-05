Экс первая ракетка мира Янкович выступит на турнире Джоковича в Белграде

Экс первая ракетка мира, сербская теннисистка Елена Янкович примет участие в выставочном турнире в Белграде. 12 июня Янкович сыграет в миксте с соотечественником, первым номером мирового рейтинга Новаком Джоковичем. Их соперниками станут сербы Ненад Зимонич и Ольга Данилович.

«Рада, что присоединилась к этому замечательному теннисному событию, которое Белград заслужил, по приглашению Новака. Буду счастлива сыграть перед домашней публикой», — приводит слова Янкович sportklub.rs.

Ранее Джокович подтвердил, что летом пройдёт серия выставочных благотворительных турниров, в которой помимо него примут участие другие ведущие теннисисты. Соревнования пройдут в Белграде, Хорватии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

35-летняя Янкович — обладательница 15 титулов WTA. Она не выходила на корт с 2017 года.