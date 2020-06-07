Оже-Альяссим: однажды моего отца на «Мерседесе» остановила полиция из-за его цвета кожи

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал небольшую историю, связанную с отцом и проявлением расизма. Напомним, в США проходят массовые протесты после гибели во время задержания полицией темнокожего американца Джоржа Флойда в Миннеаполисе.
«Нам всегда кажется, что подобное может происходить в других районах, в других местах. Но это неправда. Есть разные формы расизма. Как-то раз папа возвращался домой. Ехал по нашему району на автомобиле и увидел за собой полицейскую машину. Она преследовала его, пока он не остановился на обочине дороги. Папа спросил: «Простите, я что-то нарушил?» Офицер полиции ответила: «Нет-нет, вы ничего не нарушали».
В итоге она дала ему понять, что достаточно странно видеть темнокожего за рулём такой машины в нашем районе. Проще говоря, она сказала, что одного факта, что он афроамериканец за рулём «Мерседеса», уже достаточно, чтобы его остановить.
Небольшая история, в ней нет никакого насилия — всё закончилось мирно. Но, думаю, она показывает, как различные мелочи создают напряжение и разочарование в обществе. Из таких мелочей вырастает то, что произошло с Джорджем Флойдом. Нам ещё предстоит долгий путь до равенства", — приводит слова Оже-Альяссима CTV News.
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