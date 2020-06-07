Тренер Серены Уильямс назвал скандал в финале US Open — 2018 лучшим днём для тенниса

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал скандал в финале US Open — 2018, начавшийся после его подсказки с трибун. В попытках объяснить судье Карлосу Рамосу, что Муратоглу не подсказывал, Серена заработала три предупреждения, что соответствует штрафу на гейм. В итоге Наоми Осака впервые выиграла турнир «Большого шлема».

«Конечно, не очень приятно оказываться в эпицентре бури, но мне не было страшно, я был спокоен. Я не сделал ничего плохого – только то, что все тренеры делают круглый год. Считаю, что судья Рамос ужасно справился с ситуацией, но все мы допускаем ошибки. Тренеры подсказывают с трибун, это хорошо известно.

На следующий день я пришёл в студию ESPN, и наступила тишина, все чувствовали себя неловко. Я встал и сказал: «Ребята, вчера был худший день для команды Серены, потому что она проиграла и из-за того, как это произошло. Но это был лучший день для тенниса, потому что сейчас все о нём говорят». Так что всё зависит от того, как вы на это смотрите», — приводит слова Муратоглу Daily Mail.