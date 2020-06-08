Тарпищев: Курникова была настоящим брендом России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Анна Курникова, которой 7 июня исполнилось 39 лет, была настоящим брендом страны, а её вклад в популяризацию тенниса неоценим.

«Курникова – это первый человек в спорте, который сделал сумасшедший пиар для России. Она олицетворяла собой страну. Она стала настоящим брендом России в положительном смысле. Её любили во всём мире, на неё равнялись. Она была ярким лицом России. Многие говорят сейчас о том, что она сделала. Она ведь была первой ракеткой мира в парном разряде, она добиралась до полуфинала Уимблдона, так что заслуги у неё есть.

На Курникову шли так же, как на Марата Сафина и Марию Шарапову. По упоминанию имени Курникова была первой среди всех наших спортсменов. Её вклад в российский теннис неоценим и вклад в популяризацию тенниса и спорта в мире.

В какой-то момент начались разговоры о том, что Курникова якобы не россиянка. При этом мы все были заинтересованы в том, чтобы она играла за Россию. Был такой момент, что я ей позвонил: «Аня, многие считают, что ты уже не россиянка. Ты должна приехать и играть за Россию». Были моменты, из-за которых она не приезжала играть. Тогда говорю: «Если я капитан, ты приедешь?». Она приехала, так я стал капитаном сборной в Кубке Федерации. И мы заиграли Курникову. Пришлось взвалить после этого на себя эту ношу. И четырежды мы потом выигрывали Кубок Федерации», — приводит слова Тарпищева РИА «Новости».