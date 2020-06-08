Сёдерлинг рассказал, почему Федерер был для него самым тяжёлым соперником

Швед Робин Сёдерлинг вспомнил финал «Ролан Гаррос» — 2009, где он уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.
«Это был мой первый финал „Большого шлема“. Я мечтал об этом с тех пор, как начал играть в теннис в четыре года. Это было сложно. Мне потребовалось время, чтобы влиться в игру. Возможно, я был психологически не готов играть против Роджера. Не особо задумывался о том, как я играл.
Для меня Роджер всегда был самым тяжёлым соперником. Он путает, заставляет чувствовать себя некомфортно. Играя против Новака или Рафы, чувствуешь, будто можешь сыграть лучше и победить. Я знал, что мне нужно хорошо играть, чтобы иметь шанс обыграть его. Я был разочарован, когда не мог этого сделать. Но это стиль игры Роджера: он очень силён и не позволяет соперникам показать свою лучшую игру», — приводит слова Сёдерлинга Tennis World USA.
- 8 июня 2020
-
12:56
-
11:07
-
10:41
-
10:21
-
09:41
-
09:20
-
01:00
-
00:48
- 7 июня 2020
-
23:19
-
17:38
-
15:45
-
13:47
-
10:03
-
01:02
- 6 июня 2020
-
23:07
-
20:39
-
18:21
-
16:21
-
14:25
-
11:58
-
10:08
-
04:52
-
01:04
- 5 июня 2020
-
23:43
-
23:06
-
19:23
-
18:37
-
16:43
-
12:38
-
10:02
-
02:24
-
00:53
-
00:34
- 4 июня 2020
-
22:57
-
21:49