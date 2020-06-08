Сёдерлинг рассказал, почему Федерер был для него самым тяжёлым соперником

Швед Робин Сёдерлинг вспомнил финал «Ролан Гаррос» — 2009, где он уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

«Это был мой первый финал „Большого шлема“. Я мечтал об этом с тех пор, как начал играть в теннис в четыре года. Это было сложно. Мне потребовалось время, чтобы влиться в игру. Возможно, я был психологически не готов играть против Роджера. Не особо задумывался о том, как я играл.



Для меня Роджер всегда был самым тяжёлым соперником. Он путает, заставляет чувствовать себя некомфортно. Играя против Новака или Рафы, чувствуешь, будто можешь сыграть лучше и победить. Я знал, что мне нужно хорошо играть, чтобы иметь шанс обыграть его. Я был разочарован, когда не мог этого сделать. Но это стиль игры Роджера: он очень силён и не позволяет соперникам показать свою лучшую игру», — приводит слова Сёдерлинга Tennis World USA.