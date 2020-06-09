«Тюрьма — единственный способ избавиться от алкоголизма». Кафельников — о ДТП с Ефремовым

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым, устроившим в центре Москвы ДТП, в результате которого скончался водитель Сергей Захаров.

«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд! Искренне соболезную семье погибшего.



Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания! Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — написал Кафельников в «Твиттере».

Пост доступен в "твиттере" Евгения Кафельникова.

Звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём джипе Grand Cherokee и столкнулся с несколькими автомобилями. Джип Ефремова с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек: был зажат водитель «Лады», который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист, судя по опубликованным кадрам, значительных травм не получил.

Когда Ефремов покинул машину, признаки опьянения актёра стали заметны всем очевидцам. Также выяснилось, что вместе с Ефремовым в машине были двое пассажиров: актёр Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.