Муратоглу: средний возраст любителей тенниса — 61 год. Это повод для беспокойства

Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, заявил, что переживает о будущем тенниса, так как спорт не привлекает молодых фанатов.

«Уже много лет я беспокоюсь о будущем тенниса. Средний возраст теннисного болельщика — 61 год, это очень много. Теннису не удаётся обновить фан-базу. И это повод для беспокойства, будущее спорта не выглядит особо светлым.



Идея моего турнира в том, чтобы создать теннис будущего. Не планирую состязаться с ATP и WTA, я просто хочу привлечь к теннису новых фанатов», — приводит слова Муратоглу Reuters.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.