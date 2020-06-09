Муратоглу: средний возраст любителей тенниса — 61 год. Это повод для беспокойства
Патрик Муратоглу, тренер американской теннисистки Серены Уильямс, заявил, что переживает о будущем тенниса, так как спорт не привлекает молодых фанатов.
«Уже много лет я беспокоюсь о будущем тенниса. Средний возраст теннисного болельщика — 61 год, это очень много. Теннису не удаётся обновить фан-базу. И это повод для беспокойства, будущее спорта не выглядит особо светлым.
Идея моего турнира в том, чтобы создать теннис будущего. Не планирую состязаться с ATP и WTA, я просто хочу привлечь к теннису новых фанатов», — приводит слова Муратоглу Reuters.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
Циципас и Берреттини сыграют на турнире тренера Серены Уильямс
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