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Джокович лично встретил Димитрова, прибывшего на турнир Adria Tour

Джокович лично встретил Димитрова, прибывшего на турнир Adria Tour
Теннис / ATP 0

19-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров прибыл в Белград для участия в выставочном турнире Adria Tour, который организует сербский теннисист Новак Джокович.

Фото можно посмотреть на странице We Are Tennis в «Твиттере».

В аэропорту Димитрова встретил лично Джокович. Оба теннисиста были без масок. Турнир будет состоять из серии выставочных матчей. Организаторы намереваются допустить на матчи некоторое число зрителей с соблюдением норм безопасности.

Участие на турнире Adria Tour также подтвердили австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, серб Виктор Троицки. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.

Официальные турниры, проводимые АТР и WTA, приостановлены с середины марта и не возобновятся до августа из-за пандемии коронавируса.

Билеты на турнир, который Джокович проводит на Балканах, распродали за семь минут
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