Джокович лично встретил Димитрова, прибывшего на турнир Adria Tour

19-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров прибыл в Белград для участия в выставочном турнире Adria Tour, который организует сербский теннисист Новак Джокович.

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В аэропорту Димитрова встретил лично Джокович. Оба теннисиста были без масок. Турнир будет состоять из серии выставочных матчей. Организаторы намереваются допустить на матчи некоторое число зрителей с соблюдением норм безопасности.



Участие на турнире Adria Tour также подтвердили австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич, серб Виктор Троицки. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.



Официальные турниры, проводимые АТР и WTA, приостановлены с середины марта и не возобновятся до августа из-за пандемии коронавируса.