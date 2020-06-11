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Муратоглу: очень удивлюсь, если Серена согласится поехать на US Open без дочери

Муратоглу: очень удивлюсь, если Серена согласится поехать на US Open без дочери
Теннис / Большой шлем 0

Патрик Муратоглу, тренирующий американскую теннисистку Серену Уильямс, высказал мнение по поводу её возможного участия в US Open в условиях, когда число сопровождающих теннисистов членов команды будет ограничено.

«Согласится ли она не видеть свою дочь на протяжении трёх недель? Это бы очень меня удивило. Если только она не возьмёт её в качестве тренера, а я останусь дома. Почему нет?» — приводит слова Муратоглу Tennis Majors.

Ранее стало известно, что организаторы US Open намерены пойти на строгие ограничения, чтобы иметь возможность провести соревнования. В том числе участникам будет позволено взять с собой лишь одного члена команды. Также теннисистам нужно будет жить в отеле недалеко от аэропорта и два или три раза в неделю проходить тесты на коронавирус.

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