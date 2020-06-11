Хачанов признался в интересе к UFC и не исключил, что попробует себя в MMA
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, за какими видами спорта ему интересно следить.
«Мне нравится баскетбол — по причине моего роста (198 см. — Прим. «Чемпионата»). Я играл в баскетбол. Ещё люблю хоккей, ММА, UFC, футбол тоже, но я не фанат какого-либо клуба. Ещё мне нравились лыжи, но сейчас кататься на них опасно. В какой-то момент я сменил лыжи на сноуборд.
Что касается ММА, то это очень жёсткий спорт. До этого я смотрел бокс, а потом UFC. Там очень много известных российских бойцов. Меня впечатляет, как люди заходят в клетку и не боятся. Сам я не пробовал, не занимался, это опасно для запястий. Может, займусь позже», — рассказал Хачанов в прямом эфире в «инстаграме» бывшей теннисистки, а ныне журналистки Барбары Шетт.
Циципас подшутил над бородатым Хачановым, тот ответил. Фото
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