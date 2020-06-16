Главные победы, модные наряды и дорогие машины. Яркие фото Доминики Цибулковой

Доминику Цибулкову называли Теннисной Дюймовочкой. Низкорослая, моторная спортсменка (рост 161 см) не подходила под общепризнанные стандарты. Считалось, что для тенниса это маловато. Взять хотя бы таких её высоких соперниц, как Мария Шарапова или Динара Сафина. Но этот недостаток Цибулкова компенсировала на корте неимоверной выносливостью, безумно быстрой работой ног, отличным ударом справа, довольно приличной подачей и очень крепким спортивным характером.

Едва появившись в теннисном туре, Доминика сразу привлекла к себе внимание яркой внешностью. Неудивительно, что словачку постоянно приглашали для съёмок в самых известных модных журналах. В 2009 году она вместе с белоруской Викторией Азаренко, украинкой Алёной Бондаренко и россиянкой Анной Чакветадзе приняла участие в съёмках в бикини для французской версии журнала FHM. Спустя два года Доминика Цибулкова снялась в довольно откровенной фотосессии для словацкого журнала Novy Cas, уже без бикини.

Выиграла Кубок Кремля и полюбила Москву. Как сейчас выглядит Доминика Цибулкова Словачка Доминика Цибулкова всегда считалась одной из самых ярких теннисисток. Даже во время беременности она не изменила своему стилю.

Яркие фото карьеры и жизни Доминики Цибулковой — в фотоподборке «Чемпионата».