Винус Уильямс: мечтаю выиграть «Ролан Гаррос» и Australian Open

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, что мечтает выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Напомним, Винус, старшей из сестёр Уильямс, завтра, 17 июня, исполнится 40 лет.

«Человек всегда должен о чём-то мечтать, и я продолжаю это делать. Хотела бы выиграть „Ролан Гаррос“. Я была недалека от этого. То же самое с Australian Open. Мне не везло, всегда немного не хватало. Вероятно, я не буду играть ещё очень долго. Посмотрим, как буду себя ощущать. Я по-прежнему очень люблю побеждать, но когда придёт время закончить, это конец», — приводит слова Винус Straits Times.

Проведение турниров ATP и WTA приостановлено и будет возобновлено не ранее августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.