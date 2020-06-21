Рублёв лидирует в своей группе Adria Tour в преддверии матча со Зверевым

Российский теннисист Андрей Рублёв лидирует в группе B выставочного турнира Adria Tour в Задаре (Хорватия) после первого игрового дня. После трёхсетовой победы над местным теннисистом Марином Чиличем Андрей уверенно обыграл серба Данило Петровича — 4:2, 4:1.

При этом сам Петрович, проведший на уровне ATP всего пару матчей, перед этим сенсационно нанёс поражение немцу Александру Звереву на двух тай-брейках. Зверев затем выиграл у Чилича со счётом 4:3 (7:1), 0:4, 4:3 (7:1).



Таким образом, у Рублёва 2 победы при соотношении выигранных и проигранных партий 4-1. Петрович занимает второе место в группе с нулевой разницей сетов (2-2), Зверев идёт третьим из-за отрицательной разницы (2-3). Чилич, проиграв два матча, потерял шансы на выход в финал. Победа над Александром, разумеется, гарантирует Андрею выход в финал, но и в случае поражения он может занять первое место — если Петрович обыграет Чилича, а у Рублёва при этом окажется лучшая разница сетов. Из группы A в финал, скорее всего, выйдет серб Новак Джокович — особенно с учётом снятия болгарина Григора Димитрова после одного матча.