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Кирьос — о COVID-19 у Димитрова и Чорича: проводить сейчас турниры — тупоголовое решение

Кирьос — о COVID-19 у Димитрова и Чорича: проводить сейчас турниры — тупоголовое решение
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал информацию о заражении коронавирусом Григора Димитрова и Борны Чорича. Оба теннисиста участвовали в выставочных соревнованиях Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович.

«Проводить выставочные турниры в такое время — совершенно тупоголовое решение. Всем скорейшего выздоровления, но теперь вы знаете, что происходит, если не соблюдаются медицинские протоколы. Это не шутки», — написал Ник в своём «твиттере».

Ранее австралиец неоднократно высказывался против проведения соревнований до момента появления вакцины от коронавируса.

13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.

Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

Джокович отказался от прохождения теста на коронавирус после заражения Димитрова
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