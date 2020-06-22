Рублёв проведёт 14 дней на карантине, невзирая на отрицательный тест на COVID-19

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил о намерении самоизолироваться на две недели. Напомним, сразу у двух теннисистов, участвовавших с россиянином на Adria Tour, был обнаружен коронавирус. Такое же решение принял и Марин Чилич, чей тест также дал отрицательный результат.



«Каждый из нас ответственный за то, что сейчас происходит в мире. Столь глобальная проблема затрагивает каждого из нас. Нам всем нужно постараться для того, чтобы распространение коронавируса уменьшилось. Что касается меня, то ближайшие две недели я проведу на карантине. Спасибо за вашу поддержку», — написал теннисист на своей странице в «Твиттере».



Стоит отметить, что вторая ракетка России был заявлен на два выставочных турнира, которые должны пройти в ближайшие недели, — Eastern European Championship Янко Типсаревича уже идёт в его академии, а соревнования Thiem's 7 в Кицбюэле (Австрия) запланированы на 7-11 июля.



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



Как итог – этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и члена команды Джоковича.

Рублёв, игравший на Adria Tour, сообщил о состоянии здоровья. Игрок сдал тест на COVID-19