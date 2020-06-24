Иванишевич: все набросились на Джоковича, а он пытался сделать хорошее дело

Горан Иванишевич, тренер серба Новака Джоковича и один из организаторов выставочного турнира Adria Tour, заступился за первую ракетку мира. Джоковича раскритиковали после того, как на турнире коронавирусом заразились несколько участников, включая самого серба.

«Легко быть генералом после боя. Сейчас такое ощущение, что кругом все умные. И все набросились на Джоковича. А он пытался сделать хорошее дело.

Мы все сидели взаперти три месяца. Новак организовал турнир. Игроки приехали в Белград, там была хорошая атмосфера и интересный теннис. Мы везде всё делали в соответствии с рекомендациями правительств», — цитирует Иванишевича New York Times.

Adria Tour состоял из серии выставочных матчей в нескольких балканских странах. Организаторам не удалось довести до конца этап в Хорватии. В финале должны были сыграть россиянин Андрей Рублёв и Джокович.

Финал отменили после того, как тест болгарина Григора Димитрова дал положительный результат.

Вскоре стало известно, что коронавирусом также заразились хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки, а также его беременная супруга.