Менеджер Димитрова: на Adria Tour эмоции взяли верх, игроки немного переходили границы

Георгий Стойменов, менеджер болгарского теннисиста Григора Димитрова, прокомментировал заражение своего клиента коронавирусом. Димитров подхватил инфекцию во время выставочного турнира Adria Tour, который организовал сербский теннисист Новак Джокович.

«Это очень деликатная тема. Если кто-то из ваших близких обнимает и тепло приветствует вас, будете ли вы надевать маску? Каждый совершает ошибки. Да, мы были недостаточно дисциплинированы, много времени проводили в компании людей.

С Григором всё в порядке. Он уже идёт на поправку, ещё вчера у него больше не было симптомов. Да, он был немного уставшим, но ему уже лучше.

Изначально он не планировал делать тест на COVID-19, а проходил общее расследование. Конечно, ему сделали снимок лёгких. К счастью, они были чистыми.

Мы пытались следить за игроками, но эмоции взяли верх. Они был очень рады друг друга видеть, поэтому немного переходили границы. На стадионе было 4 тыс. человек, он был полным. Болельщики фотографировались с теннисистами. Всё это контролировалось очень условно», — цитирует менеджера теннисиста BTV.