Муратоглу: Циципас может заплакать после поражения. Я думаю, что это здорово

Известный тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. Специалист похвалил Циципаса за то, что тот не боится проявлять эмоции. Для греческого теннисиста вполне естественной реакцией на поражения бывают слёзы.
«Когда я бываю на корте с Циципасом, вы даже не представляете, какие я получаю позитивные эмоции, наслаждаюсь его игрой. Он играет в невероятный теннис. В то же время Циципас в личностном плане сильно отличается от других. Он создал собственный мир. Мне нравится, как он не скрывает эмоции.
Он — такой парень, который может заплакать во время пресс-конференции. И для него это естественно. Некоторые люди считают, что ему не стоит плакать. А я думаю, что это здорово. Он делится эмоциями с людьми, показывает свою страсть, демонстрирует, насколько для него важна победа», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.
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