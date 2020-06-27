Т. Надаль — о заражении игроков на турнире Джоковича: эту ошибку мог допустить любой

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о ситуации с заражением коронавирусом игроков на турнире Adria Tour, организованном сербом Новаком Джоковичем. Надаль не согласился с критиками, возложившими вину на Джоковича.

«Меры с Сербии не такие жёсткие, как в других странах. И организаторы действовали в соответствии с местными правилами. Эту ошибку мог допустить любой. Новак уже извинился за случившееся. Эта ситуация отбросит возобновление Тура», — цитирует Надаля Tennis World USA.

На Adria Tour участники не соблюдали социальную дистанцию, на трибунах было много зрителей. Более того, теннисисты вечером посетили ночной клуб, где проходила вечеринка. Вскоре стало известно о заражении коронавирусом болгарина Григора Димитрова. Также заразились Борна Чорич, Виктор Троицки и сам Джокович. Вскоре о положительном результате теста сообщил Горан Иванишевич, тренер Новака.