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Младенович отказалась играть на турнире Типсаревича из-за вспышки коронавируса

Младенович отказалась играть на турнире Типсаревича из-за вспышки коронавируса
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Кристина Младенович отказалась играть на выставочном турнире, который проходит в академии Янко Типсаревича, из-за вспышки коронавируса на соревнованиях.

«Благодарю Янко за приглашение. Не сомневаюсь, что организаторы делают всё, чтобы обеспечить безопасность игроков, но последние события показывают, что путешествовать и участвовать в соревнованиях ещё опасно. Надеюсь, что в будущем смогу сыграть в Сербии!» – написала Младенович в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

Напомним, что сразу два теннисиста, участвовавшие в турнире Типсаревича в Белграде, заразились коронавирусом. Это босниец Томислав Бркич и хорват Матей Шабанов.

Напомним, несколько теннисистов из числа участников турнира Adria Tour, организованного Новаком Джоковичем, также заразились коронавирусом. Инфекцию подхватили Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

Бркич и Шабанов заразились коронавирусом на турнире в Белграде
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